الأمن يضبط مدفع جرينوف وخزائن رشاشة مهربة في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مساء اليوم الأحد، من ضبط مدفع جرينوف، وبندقية آلية و٨ خزن رشاش، و٨٠٠ طلقة آلية، بحوزة عامل بقطعة أرض زراعية في مركز دشنا شمالي محافظة قنا.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد إلقاء القبض على "بهيج. م"، عامل؛ لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والطلقات والخزائن وتشوينها في قطعة أرض زراعية بمركز دشنا شمالي محافظة قنا.



ووفق مصدر أمني بمديرية الأمن، فإن قوات الأمن تمكنت من ضبط بندقية آلية، و8 خزن رشاش، ومدفع جرينوف، و٨٠٠ طلقة نارية، دون ترخيص بقطعة أرض زراعية مملوكة لهم.



وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، فيما يجري فحص الأسلحة المضبوطة، وعرض المتهم على النيابة العامة بمركز دشنا.