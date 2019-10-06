بوروسيا مونشنجلادباخ يتصدر الدوري الألماني بفوزه على أوجسبورج

تصدر فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الدوري الألماني، بعد فوزه الكبير على ضيفه أوجسبورج بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، بملعب بروسيا بارك في إطار الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".



تقدم دينيس زكريا بهدف لجلادباخ في الدقيقة الثانية، ثم أضاف باتريك هيرمان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الثامنة و13، وأحرز الفرنسي الحسن بليا الهدف الرابع لجلادباخ في الدقيقة 39، قبل أن يختتم السويسري بريل إيمبولو التسجيل في الدقيقة 83، فيما سجل هدف أوجسبورج الوحيد فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة 81.



وانفرد جلادباخ بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ ولايبزيج وباير ليفركوزن وفرايبورج وشالكه، وتوقف رصيد أوجسبورج عند 5 نقاط ليبقى في المركز الـ14.