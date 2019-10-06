تعادل روما وكالياري بهدف لكل فريق في الدوري الإيطالي

تعادل فريق روما مع ضيفه كالياري بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، بملعب الاوليمبيكو ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.



افتتح كالياري التسجيل عن طريق اللاعب جواو بيدرو في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل روما عن طريق هدف عكسي أحرزه لوكا سيبتيلي، مدافع كالياري، في مرماه في الدقيقة 31.

وبهذا التعادل، رفع روما رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، وكالياري إلى 11 نقطة في المركز السابع.



وفي نفس الجولة، تعادل أيضا لاتسيو أمام مضيفه بولونيا بهدفين لكل منهما، سجل لبولونيا كل من التشيكي لاديسلاف كرييتشي في الدقيقة 21 والأرجنتيني رودريجو بالاسيو في الدقيقة 31، بينما سجل هدفي لاتسيو اللاعب تشيرو إيموبيلي في الدقيقتين 23 و39، وشهد اللقاء حالتي طرد -لاعب من كل فريق- حيث لعب لاتسيو منقوصا منذ الدقيقة 59 بعد طرد لاعبه البرازيلي لوكاس ليفا لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، أما بولونيا لعب منقوصا منذ الدقيقة 70 بعد حصول لاعبه جاري ميديل على بطاقة حمراء مباشرة.



وبهذه النتيجة، رفع لاتسيو رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، وبولونيا إلى 9 نقاط في المركز الـ11.



وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز أتالانتا على ضيفه ليتشي بثلاثية مقابل هدف، سجل أهداف اتالانتا كلا من دوفان زاباتا في الدقيقة 35، وأليخاندرو داريو جوميز في الدقيقة 40، وروبن جوسينس في الدقيقة 56، بينما أحرز لفريق ليتشي المدافع فابيو لوتشيوني في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز، رفع أتالانتا رصيده من النقاط إلى 16 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 6 نقاط في المركز الـ18.