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تكنولوجيا

أفضل 5 تطبيقات وألعاب على متجر جوجل بلاي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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من بين التطبيقات العديدة الموجودة على متجر جوجل بلاي "Google Play Store"، يعرض موقع "أندرويد بيت" التقني، أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهواتف أندرويد الموجودة على المتجر لهذا الأسبوع، من بينها تطبيقات مفيدة وأخرى لإدارة الهاتف الذكي، وأيضا بعض الألعاب الممتعة.

1. تطبيق Pocketcoach:
هو تطبيق يعمل كمساعد للقلق ومساعدتك على الحصول على الاسترخاء، هذا التطبيق مجاني هو مدرب شخصي سيدعمك خلال فترات قلقك في شكل حوار، يقدم Pocketcoach تقنيات وبرامج مساعدة ذاتية معتمدة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دورات بسيطة وتمارين لممارستها لبضع دقائق بشكل يومي.

2. لعبة Call of Duty: Mobile:
بعد إصدار اللعبة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدة التحكم، تتوفر اللعبة الآن في إصدار مخصص للهواتف الذكية، وتعد Call of Duty واحدة من أكثر الألعاب شعبية بين محبي ألعاب الفيديو الحديثة، وتقدم نسخة الهاتف وضع تعدد اللاعبين باستخدام عناصر التحكم بالألعاب، كما تتميز اللعبة بميزة البحث والاستكشاف كلعبة Battle Royale، بالإضافة إلى الخرائط والشخصيات والأسلحة، ويمكن تشغيل العديد من الخرائط الشائعة من لعبة الرماية على الإنترنت مثل Nuketown أو Crash.

3. لعبة League of Wonderland:
تقدم اللعبة عالمًا خياليًا للغاية حيث يجمع بين الحكايات والأساطير ما بين شخصيات من القصص الخيالية المعروفة والتاريخ والأساطير تأتي مرة أخرى للحياة، استخدم Heroes لتدمير أبراج خصمك خلال دقيقتين فقط، يمكنك الفوز خلال تدمير 2 الأبراج، وتتنافس أوراق اللعب الثمانية مع نقاط القوة والضعف في محاولة لعكس اتجاهات الخصم في أقل من دقيقتين.

4. تطبيق Lucid Pix 3D Photo Generator:
يأتي التطبيق حاليًا بإصدارًا تجريبيًا، هذا التطبيق المجاني الجديد يجعل من السهل إنشاء صور ثلاثية الأبعاد، وبمجرد استخدام صورة من معرض الصور الخاص بك أو التقاطها بواسطة الكاميرا، يضيف التطبيق التأثير ثلاثي الأبعاد على الصورة، مما يعطي الصورة شعورًا بالراحة والرسوم المتحركة، بالإضافة لميزة مشاركة الصورة على Facebook أو حفظ الصورة في العرض لإرسالها إلى أصدقائك.

5. Survivor Mr. Who:
هي لعبة بسيطة ولطيفة، حيث عليك حماية نفسك من أعدائك، خاصة في الليل من خلال بناء منزلك وسياجك، ثم إطعام نفسك والتفكير في الزراعة، إن عالما من الرسوم المتحركة الرائعة.

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