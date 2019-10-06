فدوى عابد بطلة "سابع جار" تحتفل بعقد قرانها (فيديو)

احتفلت الفنانة فدوى عابد، إحدى بطلات مسلسل "سابع جار"، بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى طارق.وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من عقد القران، وظهرت خلالها العروس وهي تلتقط صور على طريقة السيلفي مع بعض الحضور.مسلسل "سابع جار"، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: دلال عبدالعزيز وشيرين ومحمود البزاوي ورحمة حسن وهاني عادل ونيكولا معوض وهيدي كرم، من إخراج آيتن أمين ونادين خان وهبة يسري.