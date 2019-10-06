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bein sport مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر اليوم full hd

bein sport مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر اليوم full hd

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:31 م
جريدة الدستور
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يستقبل إنتر ميلان منافسه يوفنتوس على ملعب جوزيبي مياتزا اليوم الاحد 6-10-2019 ضمن أبرز مباريات اليوم من فعاليات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
bein sport مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر اليوم full hd
يدخل الإنتر المواجهة أمام يوفنتوس، وهو في أفضل حالاته، حيث يقدم الفريق تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي أفضل مواسمه منذ سنوات، حيث بدأ الموسم بشكل رائع، رغم خسارته الأخيرة أمام برشلونة بهدفين دون مقابل في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا، لكنه في الدوري استطاع أن يفوز في الست مباريات الماضية ويحتل صدارة الكالتشيو برصيد 18 نقطة، ويعود الفضل في ذلك للتغييرات التي حدثت داخل الفريق والتعاقدات الصيفية الأخيرة، ويأمل إنتر في تحقيق الفوز على يوفنتوس وتوسيع الفارق إلى خمس نقاط.

بينما يدخل يوفنتوس حامل اللقب، مباراة الإنتر اليوم، بعد فوزه على باير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا، ويتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد، ويسعى زملاء رونالدو إلى تصحيح وضعهم في الدوري الإيطالي وفي حال فوزه على الإنتر سيكون في الصدارة، حيث يتواجد الفريق حالياً في المركز الثاني برصيد 16 نقطة من خمس انتصارات وتعادل وحيد أمام فيورنتينا.
bein sport مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر اليوم full hd

على صعيد تاريخ مواجهات يوفنتوس وإنتر ميلان، تقابل الفريقين 248 مرة في جمع المسابقات، تفوق اليوفي في 110 مباراة مقابل 77 لصالح الإنتر، وحضر التعادل في 61 مواجهة، وسجل البيانكونيري 353 هدفاً، وتلقت شباكه 321 من قبل النيراتزوري.

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان والقنوات الناقلة
سيتم نقل مباراة يوفنتوس إنتر ميلان اليوم في الدوري الايطالي 2019 على الهواء مباشرة من ملعب جوزيبي مياتزا عبر قناة بي ان سبورت HD 4 بصوت المعلق عصام الشوالي، في تمام الساعة 9:45 بتوقيت السعودية ولبنان وفلسطين وسوريا والأردن، الساعة 8:45 بتوقيت مصر، عند الساعة 7:45 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

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