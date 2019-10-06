ارتفاع معظم بورصات الخليج مع صعود الأسهم العالمية

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع اليوم الأحد، على إثر صعود الأسهم العالمية في الجلسة السابقة، والتي صعدت بفضل انحسار المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي، بينما أنهت البورصة السعودية خسائر استمرت ثلاث جلسات متتالية.



ونزل معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى في نحو 50 عامًا عند 3.5 بالمئة في سبتمبر، مع نمو طفيف للوظائف؛ بما يشير إلى أن الاقتصاد الآخذ في التباطؤ، ويمكنه تفادي الركود في الوقت

الحالي، رغم الخلاف التجاري مع الصين.



وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة، مع صعود سهم جبل عمر للتطوير العقاري 3.9 في المئة؛ مشكلًا أكبر دعم للمؤشر.



وارتفع سهم الشركة في الجلسات الست السابقة، بعد أن طبقت السعودية نظامًا جديدًا لتأشيرات الدخول، يشمل 49 دولة، ودعت الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع السياحة.



وقفز سهم الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) 4.8 في المئة، مسجلا أكبر مكسب يومي له بالنسبة المئوية منذ 28 أكتوبر من العام الماضي، بعد أن مددت وزارة الدفاع عقد شحن مع الشركة لمدة عام؛ مما يرفع قيمته الإجمالية إلى 421.7 مليون ريال (112.45 مليون دولار).



وارتفع سهم المتقدمة للبتروكيماويات 1.2 في المئة، بعدما حققت الشركة ربحًا مرتفعًا في الربع الثالث من العام، بينما قفز سهم أكسا للتأمين التعاوني 5.7 في المئة؛ بعدما نالت الشركة موافقة الهيئة التنظيمية على طلبها بزيادة رأس المال.



وتحسنت المعنويات في السوق بدعم من آمال وقف إطلاق النار في اليمن؛ بعد أنباء عن أن السعودية تدرس اقتراحًا للحوثيين المتحالفين مع إيران، الأمر الذي قد يعزز جهود الأمم المتحدة؛ لإنهاء حرب مدمرة تشوه سمعة الرياض.



وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.7 في المئة 0.7 في المئة معوضًا خسائره المبكرة، وصعد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة، 0.8 في المئة، بينما قفز سهم أرابتك القابضة للبناء 4.7

في المئة.



وقالت أرابتك إن وحدتها (الهدف للإنشاءات الهندسية) فازت بعقد قيمته 280 مليون ريال (74.67 مليون دولار) من شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.



وقفز سهم أملاك للتمويل 14.5 في المئة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 28 نوفمبر العام الماضي، وارتفع سهم شركة التمويل الإسلامية في الجلسات السابقة؛ في أعقاب صدور قرار تحكيمي لصالحها بقيمة 780 مليون درهم (212.36 مليون دولار).



وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة، بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 0.5 في المئة، بينما ارتفع سهم الدار العقارية 1.5 في المئة، وأغلق مؤشر بورصة قطر مستقرًا مع صعود سهم صناعات قطر 0.9 في المئة، بينما أغلقت البورصة المصرية اليوم الأحد في عطلة عامة.



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 7963 نقطة.

- أبوظبي.. زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 5036 نقطة.

- دبي.. صعد المؤشر 0.7 في المئة إلى 2781 نقطة.

- قطر.. استقر المؤشر عند 10314 نقطة.

- البحرين.. استقر المؤشر عند 1512 نقطة.

- سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 4027 نقطة.

- الكويت.. ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 6165 نقطة.