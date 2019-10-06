فيورنتينا يفوز على أودينيزي بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

فاز فيورنتينا على ضيفه أودينيزي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب (أرتيميو فرانكي) بمدينة فلورنسا، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



سجل هدف فيورنتينا الصربي نيكولا ميلينكوفيتش في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.



وفي الشوط الأول ألغى الحكم عقب الرجوع لتقنية التحكيم عبر الفيديو "فار" هدفا للاعب أودينيزي المقدوني نستوروفسكي بسبب لمسة يد من زميله الغاني نيكولاس أوبوكو.

الفوز رفع رصيد فيورنتينا إلى 11 نقطة ليصعد للمركز الخامس مؤقتا، وتجمد رصيد أودينيزي عند سبع نقاط في المركز الـ14 من ترتيب بطولة الدوري الإيطالي.

وقبل انطلاق المباراة، تسلم لاعب فيورنتينا، الفرنسي المخضرم فرانك رييبري جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي عن شهر سبتمبر الماضي.

وتمكن ريبيري صاحب الـ36 عاما، الذي انضم لصفوف فيورنتينا الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع بايرن ميونخ، من تسجيل هدفين وصنع آخر مع الفريق الإيطالي في انطلاقة الموسم.