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عالم

6 ملايين شخص شاركوا في مهرجان أكتوبر بألمانيا والتهموا 124 ثورًا

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلن كليمنس باومجرتنر، رئيس مهرجان أكتوبر فست، اليوم الأحد، أن عدد المشاركين في المهرجان هذا العام بلغ نحو 3ر6 مليون شخص، وهو تقريبا نفس عددهم في العام الماضي.
وزادت كمية اللحوم التي التهمها زائرو المهرجان هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ عدد الثيران التي التهموها في النسخة الحالية 124 ثورا و29 عجلا مقابل 27 عجلا فقط في العام الماضي.
في المقابل، وصلت كمية الجعة التي احتساها الزائرون في العام الحالي إلى 3ر7 مليون قدح بتراجع بمقدار 200 ألف قدح.
وأعلنت الشرطة الألمانية أن عدد الجرائم التي وقعت في مهرجان أكتوبر هذا العام سجل تراجعا طفيفا بنسبة 1% ووصل إلى 914 جريمة.
في المقابل، سجلت الشرطة ارتفاعا ملحوظا في عدد مرات استدعائها إلى أماكن في ساحة الاحتفالات هذا العام (1915 مرة) مقارنة بالعام الماضي (1786 مرة).
وقال ماركوس دا جلوريا مارتينس، المتحدث باسم الشرطة في ميونخ، إن هذه الزيادة تظهر أن الزائرين كانوا يستدعون الشرطة بشكل مبكر في حالات احتمال نشوب نزاع.
وبلغت حالات التسمم التي تم علاجها في مركز الإسعاف في المهرجان هذا العام نحو 600 حالة بتراجع بمقدار 120 حالة مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت الشرطة إلى تسجيل رقم قياسي في حالات توقيف سائقين من زائري المهرجان، وهم تحت تأثير الكحول، حيث بلغ عدد هذه الحالات 774 حالة منها 414 حالة لأشخاص يقودون سكوتر كهربائيا.
وشهدت نسخة العام الحالي من أكبر مهرجان شعبي في العالم، أمطارا طفيفة، واتسمت بطابع سلمي خلال فترة المهرجان التي استمرت على مدار أسبوعين.
وقال باومجرتنر في ختام الفعاليات: "لقد كان مهرجانا جميلا، وسلميا واتسم جمهوره بالحالة المزاجية الجيدة والهدوء".

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