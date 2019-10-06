نفوق 7 رءوس ماشية بحظيرة في الغربية

سيطرت قوات الدفاع المدني والحريق بمديرية أمن الغربية، على حريق اندلع في حظيرة للمواشى بقرية برما التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية بعد ان تسببت في نفوق نحو 7 رؤوس ماشية.



وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير مباحث المديرية من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي بقرية برما.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطرت النيابة العامة والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة إن كانت بفعل فاعل أو عدمه.