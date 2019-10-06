حبس عاطلين بتهمة حيازة 11 كيلو حشيش فى البساتين

أمرت نيابة البساتين، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة 11 كيلو حشيش قبل بيعها على عملائهما فى البساتين.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة، بالطريق الإقليمى بمنطقة بين الجبلين ـ دائرة قسم شرطة البساتين، من ضبط كل من، "يحيى. م. س" 33 سنة عاطل ومقيم أول شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء و"إبراهيم. م. س" 18 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان، أثناء استقلالهما سيارة نقل زرقاء اللون قيادة المتهم الأول، وبحوزتهما "11 كيلو و660 جرام حشيش، و5.570 جنيها، و2 هاتف محمول".



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.