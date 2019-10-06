هكذا احتفلت ليلى علوي بذكرى نصر أكتوبر (شاهد)

حرصت الفنانة ليلى علوي، على الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، اليوم الموافق السادس من أكتوبر.



ونشرت ليلى علوي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "النهاردة ذكرى أحلى أيام مصر، يوم نصر ٦ أكتوبر العظيم اللي رجع لينا فيه كرامتنا ورفع راسنا في العالم كله، تحية من القلب لجنودنا البواسل وأرواح شهداؤنا الأبرار ولروح صاحب قرار العبور بطل الحرب والسلام".



وتشارك الفنانة ليلى علوي كعضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بـمهرجان " مالمو" في السويد.