جلادباخ يكتسح اوجسبورج ويتصدر الدوري الألماني.. وفولفسبورج يرتقي للوصافة

اقتنص فريق بوروسيا مونشنجلادباخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه اوجسبورج 5 1 اليوم الأحد، في المرحلة السابعة من البوندسليجا، التي شهدت أيضا انتصارًا صعبًا لفولفسبورج 1 صفر على ضيفه يونيون برلين.

وانفرد جلادباخ بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، في حين توقف رصيد أوجسبورج عند خمس نقاط ليبقى في المركز الرابع عشر.

وتقدم دينيس زكريا بهدف لجلادباخ في الدقيقة الثانية ثم أضاف باتريك هيرمان الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الثامنة و.13

وأحرز الفرنسي الحسن بليا الهدف الرابع لجلادباخ في الدقيقة 39 قبل ان يختتم السويسري بريل إيمبولو التسجيل في الدقيقة.83

وتكفل فلوريان نايديرليشنير بتسجيل الهدف الوحيد لاوجسبورج في الدقيقة.81

وصعد فولفسبورج للمركز الثاني في الترتيب، بعدما كان متواجدا في المركز الثامن، عقب فوزه 1 صفر على ضيفه يونيون برلين.

ويدين فولفسبورج بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه الهولندي فوتر فيجورست، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة.69

وارتفع رصيد فولفسبورج بهذا الفوز إلى 15 نقطة في الوصافة، فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند 4 نقاط في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).