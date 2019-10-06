دراسة: الإفراط فى تناول سكر الفاكهة يتساوى مع زيادة الدهون

قالت نتائج دراسة جديدة إن زيادة الفركتوز "سكر الفاكهة" في النظام الغذائي تؤثر سلبًا على قدرة الكبد على التمثيل الغذائي للدهون، بينما تؤدي زيادة الجلوكوز إلى العكس، أي حرق المزيد من الدهون بواسطة الكبد، وتدفع زيادة كمية الفركتوز الكبد إلى تخزين المزيد من الدهون، أي أن أكل الكثير من سكر الفاكهة يتساوى مع أكل الدهون.



وأجريت الدراسة في "جوسلين ديابيتس سنتر" التابع لجامعة هارفارد، ونُشرت نتائجها في مجلة "سل ميتابوليزم".



وحذّرت نتائج الدراسة من أن الإفراط في أكل سكر الفاكهة ليس صحيًا، ولا يرجع السبب إلى كمية السعرات الحرارية التي يزوّد بها الجسم، وإنما إلى تأثيره السلبي على الطريقة التي يتعامل بها الكبد مع الدهون.



ونصح فريق البحث من يحاولون ضبط الوزن، والسيطرة على نسبة السكر والدهون باستخدام الجلوكوز للتحلية باعتدال بدلًا من الإفراط في تناول سكر الفاكهة باعتباره صحيًا، لأن أكل الكثير منه يعادل أكل الدهون.