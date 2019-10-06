خالد الجندي: عدونا في 73 كان إسرائيل والآن العدو غير محدد

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك فرقًا كبيرًا بين ما حدث في 25 يناير 2011، وبين حرب أكتوبر 1973، لافتًا إلى أن هناك الكثير من التغيرات بين الفترتين.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن الاختلاف بين الفترتين ليس في وطنية المصريين، لكن في نوعية العدو الذي يواجهه المصريون، لافتًا إلى أن المصريين في حرب أكتوبر 1973 كان العدو محددًا وهو العدو الإسرائيلي، لكن في حرب اليوم، فإن المصريين يحاربون عدوًا غير محدد موجود داخلنا وهو الطابور الخامس.



وتابع بقول الله تعالى في سورة الأحزاب: "قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (18)".



وأوضح أن معاناة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) من المنافقين كانت أكثر من معاناته من أبي لهب وأبي جهل "كفار قريش"، لافتًا إلى أن كفار قريش كانوا محددين أمام النبي، أما المنافق فهو ينخر من الداخل، متابعًا: "نحسبه منا وهو ليس منا".



وأكد أن مقاتلي الجيش المصري لديهم عقيدة قتالية واحدة وهي: "الله ثم الوطن"، ولا يوجد لديهم أجندات أو حسابات خاصة، ولا يوجد تمويل لجيشنا المصري من جهة ما، لافتًا إلى أن هناك أناسًا كانوا منّا في يوم ما وتحولوا إلى قابضي ريالات ودولارات.