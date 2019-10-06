السيطرة على حريق مروع داخل أحد فنادق الغردقة

سيطرت الحماية المدنية في مدينة الغردقة، مساء اليوم الأحد، على حريق هائل داخل مركز الصيانة بأحد الفنادق السياحية الشهيرة، جنوب مدينة الغردقة، دون أي خسائر بشرية.



تلقى العميد حاتم بدور، مدير شرطة النجدة بالبحر الأحمر، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مركز صيانة داخل أحد الفنادق السياحية الشهيرة جنوب مدينة الغردقة، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والإطفاء، والدفع بعدد 6 سيارات إطفاء، و3 سيارات إسعاف لموقع الحادث، كما تم انتقال عدد من القيادات الأمنية لموقع الحريق.



وأكد مصدر أمني، أنه تمت السيطرة على الحريق، بمعرفة قوات الحماية المدنية والإطفاء، دون أي خسائر في الأرواح أو إصابات، وذلك في غضون دقائق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعرفة سبب الحريق.