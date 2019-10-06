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يلا شووت NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر KORA LIVE كورة لايف I7SRY رابط ماتش إنتر ضد يوفنتوس متعدد NOW

يلا شووت NOW: مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر KORA LIVE كورة لايف I7SRY رابط ماتش إنتر ضد يوفنتوس متعدد NOW

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:35 م
جريدة الدستور
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يلا شووت مشاهدة مباراة انتر ميلان ويوفنتوس بث مباشر بدون تقطيع، في أهم مباريات يوم الاحد الكروي الكبير في الدوري الإيطالي، تذاع المباراة مباشرة عبر beIN SPORTS بجودة متعددة، رابط ماتش ديربي إيطاليا KORA LIVE إنتر ميلان ضد يوفنتوس RONALDO.


تشهد هذه المرحلة من الـ"كالتشيو"، قمة مرتقبة الأحد عندما يحل يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية، ضيفاً على إنتر ميلان المتصدر بالعلامة الكاملة في معقل الأخير "جيوسيبي مياتزا".

وبعدما أنهى يوفنتوس الموسم الماضي بقيادة مدربه السابق ماسيميليانو أليغري، بطلاً بفارق 21 نقطة عن إنتر الرابع، يجد فريق مدينة تورينو نفسه هذا الموسم بإشراف مدربه ماوريتسيو ساري، في المركز الثاني بعد ست مراحل، بفارق نقطتين خلف إنتر الذي حقق ستة انتصارات متتالية.

ويدخل الفريقان "دربي إيطاليا" الأحد في ميلانو بعد نتيجتين متباينتين في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، إذ حقق يوفنتوس فوزاً مريحاً على ضيفه باير ليفركوزن الألماني الثلاثاء بثلاثية نظيفة، بينما فرّط إنتر بتقدمه على مضيفه برشلونة الإسباني بهدف نظيف في الشوط الأول، وأنهى المباراة خاسراً بنتيجة 1-2 على ملعب كامب نو، في أول خسارة هذا الموسم للفريق الإيطالي مع مدربه كونتي.

ويسعى إنتر ويوفنتوس إلى الابتعاد بشكل تدريجي عن بقية فرق الدوري، وهما لا يزالان الوحيدين دون خسارة في الدوري المحلي هذا الموسم.

كورة لايف I7SRY مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس

بإمكانكم متابعة مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس يوم الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر في الساعة 21:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة في بث مباشر وحصري عبر قناة HD4.

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