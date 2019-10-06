محافظ جنوب سيناء يدعم مستشفى شرم الشيخ بـ6 حضانات

قام محافظ جنوب سيناء، بزيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي، اليوم الأحد، وتفقد قسم الحضانات والأطفال المبتسرين، حيث قدم المحافظ 6 حضانات دعما للقسم لخدمة أبناء سيناء بتكاليف أكثر من نصف مليون جنيه.



وتفقد المحافظ- خلال زيارته- مرضى جراحات القلب المفتوح ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، حيث تم إجراء الجراحة لخمسة مواطنين من أبناء مدينة الطور، كما تفقد مرضى عمليات المياه البيضاء وزرع العدسة والتي تتم لأول مرة بالمحافظة بعد دعم أمانة المراكز الطبية المتخصصة للمستشفى بجهاز " فيكو " لإجراء جراحات الرمد والمياه البيضاء.



وأشاد المرضى بكفاءة الأطباء وطاقم التمريض ودعم المستشفى في استقدام الخدمة الطبية المتميزة لأبناء المحافظة تحت رعاية المحافظ ووزيرة الصحة.