اليابانية أوساكا تهزم بارتي المصنفة الأولى وتحرز لقب بطولة الصين للتنس

نجحت لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا في تحويل تأخرها، بمجموعة أمام الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميًا إلى الفوز 2-1 بواقع (3-6)، و(6-3)، و(6-2)، في نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس في بكين، اليوم الأحد لتتوج باللقب.



ويعد هذا اللقب هو الثاني لأوساكا، المصنفة الرابعة عالميًا، في آسيا بعد حصد لقب بان باسيفيك باليابان الشهر الماضي، ولم تخسر أوساكا أي مباراة منذ خروجها من الدور الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة لتحقق سلسلة من 10 انتصارات متتالية.



وكانت المباراة النهائية بمثابة مواجهة بين بطلتين في البطولات الأربع الكبرى هذا العام، وكسرت أوساكا بطلة أستراليا المفتوحة إرسال بارتي المدافعة عن لقب فرنسا المفتوحة، 3 مرات، وخسرت إرسالها مرة واحدة في مواجهة استمرت ساعة واحدة و50 دقيقة.

ويعد هذا الانتصار هو الثاني لأوساكا في هذه البطولة على لاعبة فائزة بلقب في البطولات الأربع الكبرى بعدما تفوقت على بيانكا أندريسكو، الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة، في مواجهة أخرى من ثلاث مجموعات، في دور الثمانية.