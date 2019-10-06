سي إن إن: اكتشافات مصر الأثرية المذهلة تتزامن مع طفرة افتتاح المتاحف

سلطت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الضوء على اكتشاف معبد بطليموس الرابع شمالي محافظة سوهاج في مصر، والذي يصل عمره لنحو 2200 عام، حيث يعد الاكتشاف الأحدث في عام 2019.

وقالت الشبكة إن الاكتشافات الفرعونية الأخيرة والعثور على كنوز الفراعنة القديمة ترافق طفرة إنشاء المتاحف الحالية، حيث من المقرر افتتاح مجموعة متاحف قريبًا في كل من شرم الشيخ والغردقة بخلاف المتحف الكبير الذي طال انتظاره، والذي أصبح على وشك الانتهاء ويعتبر أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة وينتظر العالم أجمع افتتاحه منتصف العام المقبل.

وتابعت أن العثور على هذا المعبد المفقود يمثل كنز كبير بالنسبة للعلماء، الذين طالما بحثوا على أسرار في عهد بطليموس الرابع الذي وصفه الكثير من المؤرخون بأنه كان فاشلًا.

وأضافت أن سرعان ما عرف علماء الآثار أن هذا المعبد يعود للملك بطليموس الرابع بسبب النقوش الغريبة على جدرانه، واسمه الذي كتب عليها.

وأشارت إلى أن فريق العمل المصري يبذل جهودًا كبيرة لإنقاذ ما تبقى من المعبد الواقع على الضفة الغربية للنيل.

وأوضحت أن العلماء يعتقدون أن بطليموس الرابع حكم مصر من حوالي 221 قبل الميلاد إلى 204 قبل الميلاد، لم يكن حكمه ناجحًا وكان مهتمًا بمتابعة الأعمال الفنية أكثر من اهتمامه بالملكية.

وتابعت أن النصوص القديمة تشير إلى أن الفرعون قد بنى أكبر سفينة تعمل بالطاقة البشرية على الإطلاق، ويعد اكتشاف المعبد القديم هو الأحدث والأبرز في سلسلة من الاكتشافات الأثرية في عام 2019، وتأمل مصر في زيادة الاهتمام بالسياحة في أعقاب انتفاضة البلاد في عام 2011.

وأكدت الشبكة أن شهر أغسطس من عام 2018 صدر تقرير المعالم السياحية للأمم المتحدة والذي اعتبر مصر أسرع وجهة سياحية في عام 2017، مع نمو بنسبة 55.1 ٪ في عدد الوافدين الدوليين في ذلك العام.



