علا رشدي تشعل "إنستجرام" بفستان عاري الصدر

شاركت الفنانة علا رشدي، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها.



وتألقت زوجة الفنان أحمد داوود بفستان مثير، حيث ارتدت فستان عاري الصدر، واعتمدت تسريحة بسيطة ومكياج ترابي ناسب إطلالتها.



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي فيلم "قصة حب"، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، وإخراج عثمان أبولبن.