ترتيب الدورى الإنجليزي بعد هزيمة مانشيستر سيتى

استطاع فريق ليفربول والذي يضم في صفوفه اللاعب الدولي محمد صلاح، أن يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه أمس على فريق ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل ساديو ماني هدف ليفربول الأول في المباراة، وتعادل ماديسون لفريق ليستر سيتي في الشوط الثاني، بينما أحرز ميلنر هدف الريدز الثاني في الدقيقة 92 من اللقاء.



ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:



1- ليفربول 24 نقطة.

2- مانشستر سيتي 16 نقطة.

3- ليستر سيتي 14 نقطة.

4- بيرنلي 12 نقطة.

5- أرسنال 12 نقطة.

6- وست هام 12 نقطة.

7- توتنهام هوتسبير 11 نقطة.

8- تشيلسي 11 نقطة.

9- بورنموث 11 نقطة.

10- كريستال بالاس 11 نقطة.

11- مانشستر يونايتد 9 نقاط.

12- شيفيلد يونايتد 9 نقاط.

13- برايتون 9 نقاط.

14- أستون فيلا 8 نقاط.

15- ولفرهامبتون 7 نقاط.

16- ساوثهامبتون 7 نقاط.

17- إيفرتون 7 نقاط.

18- نوريتش سيتي 6 نقاط.

19- نيوكاسل يونايتد 5 نقاط.

20- واتفورد 3 نقاط.

