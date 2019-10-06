يلا شوت live kora مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر yallakora كورة جول رابط ماتش يوفنتوس بدون تقطيع now plus

يستقبل فريق إنتر ميلان بملعب "جوزيبي مياتزا"، اليوم الأحد، نظيره يوفنتوس.





البيانكونيري والنيراتزوري يتواجهان في إطار مباريات الجولة السابعة للكالتشيو.





ديربي إيطاليا اليوم سيشهد صراعًا بين الجانبين من أجل صدارة الكالتشيو، حيث يتصدر الإنتر جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.





طالع التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان





معلق مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان:

يعلق على المباراة، عصام الشوالي عبر قناة beINSPORTS HD4.



