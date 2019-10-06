تعديل موعد إذاعة فيلم "الممر" على القناة الأولى

قالت الهيئة الوطنية للإعلام، إنه نزولا على رغبة المشاهدين، جرى تعديل موعد إذاعة فيلم الممر من الساعة العاشرة ليذاع في الثامنة من مساء اليوم الأحد على شاشة القناة الأولى على البث الأرضي.



وبحسب بيان، يذاع الفيلم اليوم على القناة الأولى الأرضية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، إهداءً من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ​



"الممر" قصة وسيناريو وحوار شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أمير صلاح الدين، محمد جمعة، أسماء أبواليزيد.



يتناول الفيلم هزيمة 1967، وبداية حرب الاستنزاف التي سبقت 1973.