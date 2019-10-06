نزع 1070 لغمًا من اليمن فى أسبوع

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، عن تمكن فرقه الهندسية من نزع 1070 لغما وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري.



القاهرة - سبوتنيك. ويبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع قبل أكثر من 13 شهرا نحو 92 ألف لغم وعبوة.



وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي، في بيان نشره مكتب مسام الإعلامي اليوم الأحد: "الفرق الهندسية نزعت خلال الأسبوع الماضي 372 لغما مضادا للدبابات و3 ألغام مضادة للأفراد وعبوة ناسفة واحدة كانت زرعتها المليشيات الحوثية في عدة مناطق قبل دحرها".



وأضاف أن الفرق نزعت أيضا خلال الأسبوع ذاته 694 ذخيرة غير منفجرة.



وذكر القصيبي أن الفرق الهندسية الميدانية التابعة للمشروع تمكنت، منذ انطلاق "مسام" وحتى الرابع من أكتوبر الجاري من نزع 92459 لغما وعبوة ناسفة وذخائر غير منفجرة.



وأطلق المركز، مشروع "مسام" في 25 يونيو من العام الماضي، بتكلفة 40 مليون دولار، لنزع الألغام التي زرعت خلال معارك عنيفة تدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية تقوده السعودية من جهة أخرى.



