تحديد مكان معسكر المحلي المغربي قبل مواجهة الجزائر

اختار الحسين عموتة، مدرب منتخب المحليين المغربي، مدينة السعيدية لإقامة معسكره استعدادا للمباراة الحاسمة، أمام الجزائر يوم 19 أكتوبر الجاري، بالملعب البلدي ببركان، في إياب الدور المؤهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين.



وانتهت مباراة الذهاب بالجزائر، بالتعادل بدون أهداف.



ودائما ما يستعد المنتخب المغربي بالمركز الوطني بضواحي مدينة سلا، غير أن نقل المواجهة إلى بركان جعل الحسين عموتة يقرر نقل المعسكر إلى السعيدية.



وسيبدأ المحلي المغربي معسكره غدا الإثنين، حيث تقرر أن يخوض ودية في 11 من الشهر الجاري، قبل مواجهة الجزائر.

