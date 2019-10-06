تشيلسي يكرر الرقم التاريخي لمانشستر يونايتد وتوتنهام

نجح تشيلسي في إمطار شباك ساوثهامبتون بثلاثة أهداف خلال الشوط الأول من المباراة الجارية بين الفريقين على ملعب سانت ميريز، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن تشيلسي بات ثالث فريق يسجل 3 أهداف أو أكثر في الشوط الأول لمباراة بالبريميرليج للمرة الثالثة على التوالي خارج أرضه.



وأفادت الشبكة بأن مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير قد سبق لهما تحقيق ذلك خلال موسمي 19931994 و20182019 على الترتيب.



كما أبرزت "أوبتا" نجاح ماركو ألونسو، ظهير البلوز، في المساهمة بتسجيل الفريق اللندني 26 هدفًا خلال 100 مباراة شارك بها في البريميرليج، منذ انضمامه للبلوز عام 2016.



ونجح اللاعب الإسباني في إحراز 15 هدفًا وصناعة 11 أخرى، ليصبح أكثر مدافعي البريميرليج مشاركة في الأهداف خلال هذه الفترة.

