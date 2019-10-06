فريتز يهزم فيرادسكو في بطولة شنغهاي

تغلب الأمريكي تايلور فريتز على الإسباني فرناندو فيرداسكو الأحد في الدور الأول من بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة بنتيجة 7-6 (7-2) و6-7 (5-7) و6-4 في مباراة استغرقت ساعتين و42 دقيقة.



وسيواجه اللاعب الأمريكي في الدور المقبل من البطولة الصينية، الروسي كارين خاشانوف، المصنف التاسع بين لاعبي التنس المحترفين.



وعقب إقصائه من مواجهات الفردي، سيواصل فيرادسكو مشواره في شنغهاي في منافسات الزوجي، رفقة الألماني يان لينارد شتروف.



وسيواجه اللاعبان الإسباني والألماني في الدور الأول من منافسات الزوجي، الثنائي المؤلف من الأمريكي راجيف رام والبريطاني جو سالزبري.

