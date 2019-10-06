الحريري يصل الإمارات للقاء ولى عهد أبوظبي (صور)

وصل منذ قليل، رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية يلتقي خلالها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



كان في استقبال الحريري، بمطار البطين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد والسفير اللبناني في الإمارات فؤاد دندن.





وتأتي زيارة الحريري، إلى أبوظبي، على رأس وفد وزاري واقتصادي، للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني الذي يعقد في رعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة تجارة أبوظبي، لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.



وتستمر الزيارة لمدة يومين، ويشارك في المؤتمر 6 وزراء لبنانيين، بالإضافة إلى وفد اقتصادي رفيع المستوى مؤلف من شخصيات اقتصادية ومصرفية لبنانية.