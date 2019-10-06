ضبط ٥٦١٨ مخالفة مرورية و٣٠ سائقًا تحت تأثير المخدرات خلال ٢٤ ساعة

نجحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خلال ٢٤ ساعة، في ضبط ٥ آلاف و٦١٨ مخالفة مرورية متنوعة.



وشملت المخالفات ضبط ألفين و١٩٥ مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و٢٦٠ مخالفة سيارة "بدون أو انتهاء" رخصة قيادة وتسيير، و١١ مخالفة دراجات نارية "سحب أو حجز"، و١٨ مخالفة بسبب "الموقف العشوائى"، و٤٠ مخالفة شروط الترخيص، فضلا عن ٣٠ سائقًا تحت تأثير المخدرات.



واتخذت الأجهزة الأمنية كل الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.