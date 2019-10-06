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محافظات

الاتحاد الأوروبي يشيد بمشروعات "حياة كريمة" بمحافظة بني سويف

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:39 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أشاد وفد من الاتحاد الأوروبي بمستوى الخدمات المقدمة بالمشروعات الصغيرة في جمعيات المجتمع المحلي بقرى محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف بشكل مباشر صغار المزارعين والسيدات المهمشات والأرامل والمطلقات.

وذكرت هيئة "كير"- في بيان صادر عن مكتبها بمحافظة بني سويف اليوم الأحد- أن وفدًا من الاتحاد الأوروبي والهيئة زار على مدى يومين عددًا من مشروعات جمعيات بني سويف ضمن تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تنفذها الهيئة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية بجميع مراكز وقري المحافظة، بإجمالي تمويل يصل إلى 20 مليون جنيه.

كما زار الوفد- خلال أول أيام الزيارة- بعض المشروعات للأسر الفقيرة والمهمشة من خلال جمعية المركز القطبي للتنمية والتدريب بالمحافظة، إضافة إلى زيارة جمعية تنمية المجتمع المحلي ببوش.

وقال مسئول مشروع تمكين المرأة بهيئة "كير" نادى وديع، إن وفد الاتحاد الأوروبي قام في اليوم الثاني بزيارة مشروعات جمعية النويرة الزراعية بمركز اهناسيا، واختتم الضيوف الزيارة بحضور جلسة استماع جماهيري مع مجموعات الرقابة المجتمعية من الشباب بقرية منشية الأمراء.
يشار إلى أن هيئة كير الدولية تعد أحد أكبر منظمات الإغاثة الإنسانية الخاصة على مستوى العالم في مجال محاربة الفقر.

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