ورش ومحاضرات تثقيفية احتفالا بنصر أكتوبر

بدأ قصر ثقافة حلايب، ضمن الخطة الثقافية والفنية لفرع ثقافة البحر اﻷحمر، احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة، بعمل ورشة فنون تشكيلية باستخدام ورق البريستول وألوان الخشب في الرسم عن حرب أكتوبر بمدرسة حلايب الإعدادية الثانوية، حيث تم رسم طائرات ودبابات وزوارق كالتي استخدمت في حرب أكتوبر، ورسم التلاميذ من مخيلاتهم ما دار في الحرب.



وفي قصر ثقافة غارب استكمالا لورشة الفنون التشكيلية لتعليم فن الأركت، والتي تم تنفيذها بناء على طلب الأطفال والشباب بعد رؤيتهم المعروضات التي كانت معروضة في المعرض الذي افتتحه المحافظ لفن الأركت في العام قبل الماضي في العيد القومي للمحافظة، أقيمت الورشة بحضور سيد عطيتو أحمد المدرب لفن الأركت، وتم التدريب أولا على المنشار اليدوي وتعليم كيفية التثبيت والرسم على الخشب قبل التقطيع، وعرض المدرب للمتدربين نماذج من المنتجات التي تم إنتاجها سابقا وشرح خطوات عملها مثل الأباجورات وساعات حائط وقطع الديكور البسيطة التي تستخدم في المنزل أو المكتب، كما تعرفوا على الدهانات المستخدمة للأخشاب.



نظمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "الشباب وتحديات المستقبل" حاضرها عبدالستار الصاوي، متحدثا أن الشباب هم صمام الأمان وقوة للأوطان، وهم عُدَّة الأمم وثروتها وقادتها، فالشباب هم مصدر الانطلاقة للأمة، ولذلك هم يملكون طاقات هائلة لا يمكن وصفها ويجب الوقوف بجانبهم وضرورة استغلال فترة دراستهم فيما يعود بالنفع لهم ولأوطانهم وأمتهم، وحمايتهم من الثقافة التي قد تقود إلى الهدم والانحلال.



أقام بيت ثقافة أم الحويطات ورشة فنية لتعليم الأطفال فن الموسيقى، قام بالتدريب نصر رشاد، مؤكدا قبل تدريبهم على أن الموسيقى غذاء الروح، يتأثر بها الإنسان والحيوان والنبات وعند سماعها تؤثر على جميع حواسه "التفكير والتنفس والعاطفة" وهى لغه غير منطوقه ومرآة الشعوب، ودرب الأطفال على الأورج وكذلك على عدة مقطوعات موسيقية غلب عليها الطابع الوطني والتغني في حب مصر بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيد، كما أقيمت مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة للأطفال غلب عليها الطابع التاريخى لتمجيد وعرض تاريخ مصر المشرف على مر العصور، وتم توزيع جوائز عينية للفائزين.