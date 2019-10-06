انتخابات تونس: نسبة المشاركة تصل 15% وتوقعات بزيادة الإقبال

كشفت الهيئة المستلقة للانتخابات في تونس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت ما يقرب من 15% حتى حدود الساعة الثانية بعد الظهر، موضحة أنه سيتم الإعلان عن نسبة المشاركة في ندوة صحفية تبدأ في الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم، حسبما أفادت صحيفة "الشروق" التونسية.



وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون، خلال ندوة صحفية بالمركز الإعلامي في قصر المؤتمرات اليوم الأحد، إن المخالفات الانتخابية يمكن أن تؤدي إلى الإسقاط الكلي أو الجزئي للنتائج إذا تواترت بدائرة انتخابية واحدة، داعيًا الشعب التونسي في الداخل والخارج إلى التصويت.



وشدد بفون، على أن نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية هي مسؤولية مشتركة بين كل من الدولة والناخب والمجتمع المدني، مضيفًا أنه هناك توقعات بإرتفاع نسبة الإقبال.



وانطلقت الانتخابات التشريعية التونسية اليوم الأحد في 27 دائرة انتخابية لتشكيل برلمان جديد مكون من 217 مقعدًا.



ويبلغ عدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخب، من بينهم مليون و885 ألف مسجل جديد، في حين يبلغ عدد مكاتب الاقتراع 13830 مكتبًا داخل تونس وخارجها.



وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 10 أكتوبر الجاري، على أن تُعلَن النتائج النهائيّة يوم 13 نوفمبر المقبل.



ويتسابق في هذه الانتخابات التشريعية أكثر من 1500 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية سواء داخل الوطن أو بالدوائر الانتخابية خارج حدود الجمهورية التونسية موزعة بين قائمات حزبية وقائمات ائتلافية وأخرى مستقلة.