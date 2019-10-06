لحظة إنقاذ قط من الموت في حريق داخل منزل بروسيا (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر لحظة إنقاذ قط من الموت بسبب حريق ضخم نشب في إحدى الشقق بنوفوسيبيرسك الروسية.



يظهر الفيديو محاولة رجال الإطفاء إخماد الحريق، وخلال العملية، لاحظوا قطًا عالقًا بألسنة النيران، ودخل رجال الإطفاء الشقة الملتهبة وأنقذوا القط.







