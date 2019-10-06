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محافظات

المحافظون يهنئون السيسى والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:00 م
جريدة الدستور
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هنأ عدد من المحافظين، اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي برهنت على بسالة قواتنا المسلحة وبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن.

ففي بني سويف، هنأ المحافظ، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بهذه المناسبة العظيمة التي برهنت على براعة وعظمة العسكرية المصرية في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، حيث إن الجيش المصري ما زال يضرب أروع الأمثلة في في معركة الوطن ضد الإرهاب الغاشم.

وقال المحافظ: "إن الشعب المصري يثق في قواته المسلحة وقدراتها على استئصال الإرهاب من جذوره تحت قيادة الرئيس السيسي، الذي يرعى ويحمل على عاتقه آمال وطموحات شعب مصر العظيم في إرساء الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف النواحي".

وفي قنا، هنأ المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية وأهالي المحافظة، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة الباسلة، داعين الله أن يديم على مصرنا الغالية أمنها وتقدمها وأن يعيد هذه الذكرى على الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية بمزيد من التقدم والازدهار.

وقال الهجان: "إنه علينا جميعا أن نستلهم من ذكرى أكتوبر روح النصر والعزيمة والعمل الجاد؛ للارتقاء بالوطن في مختلف المجالات"، مشيدًا بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات خلال عقود طويلة وما قدمته من شهداء في الدفاع عن تراب الوطن وإعلاء شأنه.

وفي شمال سيناء، هنأ المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة - باسم أهالي سيناء - الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة وشعب مصر بمناسبة انتصار أكتوبر، كما هنأ أهالي سيناء وعلى رأسهم المشايخ والمجاهدين الذين كان لهم دور كبير في تحرير الأرض.

وفي البحيرة، هنأ المحافظ، الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري وشعب مصر العظيم؛ بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا الدور الكبير لقواتنا المسلحة الباسلة مصنع الرجال عبر تاريخ مشرف وكبير من البطولات والتضحيات بأرواح خيرة أبنائها من أجل الدفاع عن أمن وسلامة ومقدرات الوطن.. مقدمًا التحية لجميع الشهداء وأبطال القوات المسلحة.

وفي أسوان، هنأ نائب المحافظ - نيابة عن المحافظ أحمد إبراهيم - الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري بهذه الذكرى الغالية، كما هنأ وزارة الدفاع والقوت المسلحة بهذه المناسبة.

وفي الغربية، وجه المحافظ تحية تقدير وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة الوطن في هذه المرحلة الهامة بهذه المناسبة، موضحًا أن حرب أكتوبر 1973 تمثل نقطة تحول كبرى في حياتنا وحياة شعوب الأمة العربية بأسرها.

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