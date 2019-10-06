الأحد 06 أكتوبر 2019 الموافق 07 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولي عهد أبوظبى يبحث مع رئيس وزراء بلغاريا علاقات الصداقة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:00 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأحد، رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، حيث بحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين.

ورحب ولي عهد أبوظبي ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام ــ بزيارة رئيس الوزراء البلغاري معربا عن تطلعه لأن تسهم الزيارة في توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - فرص تنمية علاقات الصداقة والتعاون في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى جانب المجالات التعليمية والصناعية والثقافية بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة.

وأكد محمد بن زايد - خلال اللقاء - حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على بناء جسور التواصل والتعاون مع الدول الصديقة كافة بما يخدم جهود التنمية المستدامة وترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوبها.

من جانبه، أكد رئيس وزراء بلغاريا حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيرا إلى أن زيارته تأتي في إطار اهتمامه بدعم علاقات الصداقة المتميزة والتعاون المشترك بين البلدين.

وقال إن بلغاريا ودولة الإمارات لديهما رؤى وتطلعات مشتركة لتحقيق نمو مستدام يدعمه العديد من المقومات والفرص الواعدة لإقامة المشاريع الاقتصادية الاستثمارية المشتركة التي تسهم في تطوير وتعزيز علاقاتهما.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

منذ يوم

"ردت فى صدرها قتلتها".. حفلة سخرية من رضوى الشربيني بعد حلقة "أبو تورتة"

منذ يومين

فيديو.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى باسم يوسف

منذ حوالي 17 ساعة

تصريحات السيسي بشأن "سد النهضة" تتصدر وسائل الإعلام الدولية

ads

الصور

image description

صور احتفالات المصريين بنصر السادس من أكتوبر

image description

صور.. خماسية الأهلى فى أسوان

image description

افتتاح بوابة الأهلي العملاقة بمدينة نصر

image description

أحدث جلسة تصوير أغنية حمادة هلال الجديدة

image description

مباراة الزمالك والمقاصة في صور

الأكثر قراءة

حفل زفاف يجمع تامر حسنى وصفاء أبوالسعود.. صور

انتصار السيسي: نصر أكتوبر نموذج في الفدائية من أجل أرضنا المقدسة

وثائق سرية أمريكية تكشف بطولات الجيش المصري بـ"حرب النصر"

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها

أيام زمان

يوسف وهبي.. فنان آمن بعالم الأرواح واستخدمها للتداوي

فيديو نادر.. زيارة الرئيس السادات والملك فيصل بن عبدالعزيز لخط بارليف

فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

حسن الإمام يُقبل "ركب" الراحل حسين رياض.. تعرّف على القصة

الصحة

تطبيق جديد للكشف عن العلامات المبكرة لسرطان العين بين الأطفال

مأكولات بحرية هامة للحامل لإنجاب أطفال أذكياء

10 طرق طبيعية لإزالة جير الأسنان

الألياف الغذائية تقلل من مخاطر السكر وضغط الدم المرتفع

الرئيس نيوز

العدو في حالة هلع.. مراسلات الإسرائيليين خلال الساعات الأولى من حرب أكتوبر

بمناسبة 6 أكتوبر.. الإفراج عن 1818 من نزلاء السجون

انتصار السيسي في ذكرى النصر: الشعب قدم نموذجًا لا ينسى في الفدائية والتماسك

البرهان وحمدوك في الرياض في زيارة تستغرق يوما واحدا

منوعات

5 حيوانات يمكنها مساعدتنا في التغلب على بعض الأمراض

"لايف كابيل" تطبيق يساعد فى الحفاظ على العلاقات العاطفية

العثور على 6 فيلة غارقة فى شلال مياه بتايلاند

نباتيون يدشنون حملة لإجبار بريطانيا على حظر اللحوم والأسماك

كشكول

بأقل الإمكانيات.. مُعلم ينفذ مشهد العبور في ذكرى انتصارات أكتوبر (فيديو)

استشاري طب النفس يوضح كيفية التعامل مع المراهقين

المعاهد الأزهرية: تحصيل 5 جنيهات من الطلاب لصالح صندوق تكريم الشهداء

نائب "جامعة أسوان": حرب أكتوبر نقطة تحول في تاريخ العلاقات الدولية

إسلام سياسي

إخوانى منشق يكشف خطة الجماعة الإرهابية الفترة المقبلة

خبير أمني: سوابق الإخوان لتخريب الدولة فشلت جميعها

"دينية البرلمان" تنظم مؤتمرًا لبحث آليات تجديد الخطاب الديني

باحث إسلامي:"الإرهابية" ستلعب على سلاح الشائعات لفترة طويلة


زيت وسكر

“القوى العاملة” تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين نقابتي البترول بمصر ولبنان

“الجزار”: جار تنفيذ 3264 وحدة إسكان اجتماعي بغرب قنا و720 بـ”سكن مصر”

مسئولو وزارة الإسكان يتفقدون مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

وزير القوى العاملة يلتقي “شباب تحيا مصر” لهذا السبب

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
الأيدي "الناقمة"
د.أحمد الخميسى
إذا عـشقت اعشق قمر
ماجد حبته
.. ولم تنته الحرب
ماجد حبته
سخّان أم هيثم!
المزيد

الثقافة

"ن النسوية" على طاولة مركز الدراسات الثقافية.. الخميس

عودة إحسان عبدالقدوس بسينما زاوية في وسط القاهرة

ثقافة القليوبية تناقش ظاهرة العنف فى المدارس

زيارة "ثقافة القاهرة" لمستشفى المعادي العسكري

صفحتنا ع الفيس بوك