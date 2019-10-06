أحمد حلمي يحيى الذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر (صورة)
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:54 م
ياسمين عباسطباعة
شارك الفنان أحمد حلمي، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة بمناسبة ذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
وعلق "حلمي" على الصورة، قائلًا: "في حرب أكتوبر شرُفنا بالنصر، فيارب النصر لمصر دوما ودائما وأبدا، تعظيم سلام لجيش بلدي القوي العظيم الذي حرر الأرض ولرجاله البواسل الذين حاربوا فانتصرنا واستشهدوا فعشنا".
وتابع: "تحية لكل مصري يعشق هذا الوطن ويسعى لبنائه (اليوم نَسود بوادينا ونُعيد محاسنَ ماضينا ويشيدُ العزّ بأَيدينا وطنٌ نَفديه ويَفدينا - أحمد شوقي).
وعلق "حلمي" على الصورة، قائلًا: "في حرب أكتوبر شرُفنا بالنصر، فيارب النصر لمصر دوما ودائما وأبدا، تعظيم سلام لجيش بلدي القوي العظيم الذي حرر الأرض ولرجاله البواسل الذين حاربوا فانتصرنا واستشهدوا فعشنا".
وتابع: "تحية لكل مصري يعشق هذا الوطن ويسعى لبنائه (اليوم نَسود بوادينا ونُعيد محاسنَ ماضينا ويشيدُ العزّ بأَيدينا وطنٌ نَفديه ويَفدينا - أحمد شوقي).