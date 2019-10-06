أحمد حلمي يحيى الذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر (صورة)

شارك الفنان أحمد حلمي، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة بمناسبة ذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وعلق "حلمي" على الصورة، قائلًا: "في حرب أكتوبر شرُفنا بالنصر، فيارب النصر لمصر دوما ودائما وأبدا، تعظيم سلام لجيش بلدي القوي العظيم الذي حرر الأرض ولرجاله البواسل الذين حاربوا فانتصرنا واستشهدوا فعشنا".



وتابع: "تحية لكل مصري يعشق هذا الوطن ويسعى لبنائه (اليوم نَسود بوادينا ونُعيد محاسنَ ماضينا ويشيدُ العزّ بأَيدينا وطنٌ نَفديه ويَفدينا - أحمد شوقي).

