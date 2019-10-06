وثيقة أمريكية تكشف تفاصيل عملية "عشب النيكل"

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، وثيقة أمريكية سرية عن بطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973، وتحمل الوثيقة الرابعة عنوان "عملية عشب النيكل".



وأفادت الوثيقة الرابعة، أن السفير الإسرائيلي التقى في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكية في صباح التاسع من أكتوبر من أجل أن تسرع الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساعداتها لإسرائيل، ولم ينتظر كيسنجر كثيرا قبل لقاء الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون من أجل عرض الطلبات الإسرائيلية، وبعد أقل من 10 ساعات كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت قرارها بالفعل في مساعدة الجيش الإسرائيلي.

