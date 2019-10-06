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الثقافة

"ن النسوية" على طاولة مركز الدراسات الثقافية.. الخميس

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:51 م
هبة شريف
هبة شريف
جمال عاشور
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ينظم مركز الدراسات الثقافية، في السادسة مساء الخميس المقبل، ندوة لمناقشة كتاب "ن النسوية" للدكتورة هبة شريف، الصادر عن دار العربي للنشر، بأتيليه ضي بالمهندسين.

يناقش الكتاب الشاعر والكاتب سمير درويش، والدكتور أحمد زايد، والدكتورة نسرين البغدادي.

ويطرح الكتاب أفكارًا للحوار حول قضية الحركة النسوية وحقوق المرأة. فهو محاولة لنقاش أفكار التحرر النسوي في العصر الحالي استنادًا إلى كتب مهمة في مجال الحركة النسوية بطريقة تشرح الأفكار عن طريق أمثلة من المنتجات الثقافية الجماهيرية، كما أنه اجتهاد في مناقشة فرضيات التحرر النسوي والكشف عن مدى الاستغلال الذي تعرضت له هذه الحركات من قبل النظام الرأسمالي حتى تحولت إلى نقيض التحرر. وهو ما تحاول المؤلفة البحث فيه من خلال كل هذا، فهي تبحث في مدى صدق هذه الأفكار في المجتمعات خارج المركز الأوروبي مع التركيز على المجتمع المصري ومنتجاته الثقافية.

وتستعين الكاتبة بتحليل ونقد الكثير من الأعمال الفنية والتليفزيونية مثل فيلم "الخادمة" الأمريكي والمسلسل المصري "الحساب يجمع" وفيلم "مراتي مدير عام" وفيلم "مالفيسنت" وفيلم "ابتسامة الموناليزا" وفيلم "سيداتي آنساتي" ورواية "بليغ" لطلال فيصل و"نقطة النور" لبهاء طاهر وكتاب "هل أنا حرة؟" للين ستالسبيرج ورواية "جمنازيوم" لمي خالد وكتاب "المرأة والأخلاق والدين" لنوال السعداوي وهبة رؤوف عزت، وغيرها.

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