سمير فرج: الجندي المصري كلمة السر فى حرب أكتوبر
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:49 م
ياسمين عباسطباعة
قال اللواء سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن شارون رئيس وزراء إسرائيل سابقًا، اعترف بأن الجندي المصري هو كلمة السر في حرب أكتوبر، وليس توقيت الحرب أو غلق باب المندب.
وأضاف "فرج"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الجندي المصري المحارب في أكتوبر كان جنديا متعلما مثقفا واعيًا لما يفعله، ولا يخشى الموت على عكس جنود حرب 48 و56 و67.
وأشار "فرج"، إلى أن "شارون" حذر جيش الدفاع الإسرائيلي من الجيوش والجنود المصريين، قائلًا: "احذروا ستقابلون في الحرب القادمة جنديا مصريا مختلفا عما قابلتموه في الحروب السابقة". شاهد
وأضاف "فرج"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الجندي المصري المحارب في أكتوبر كان جنديا متعلما مثقفا واعيًا لما يفعله، ولا يخشى الموت على عكس جنود حرب 48 و56 و67.
وأشار "فرج"، إلى أن "شارون" حذر جيش الدفاع الإسرائيلي من الجيوش والجنود المصريين، قائلًا: "احذروا ستقابلون في الحرب القادمة جنديا مصريا مختلفا عما قابلتموه في الحروب السابقة". شاهد