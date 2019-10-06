أحمد حلمي: تحية لكل مصري يعشق هذا الوطن

حرص الفنان أحمد حلمي على تهنئة الشعب المصري بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، وأعرب عن فخره بالجيش المصري، متمنيًا النصر دائمًا لمصر.



وشارك "حلمي" صورة لأحد أجناد الحرب على "فيس بوك" وعلق قائلًا: "في حرب أكتوبر شرُفنا بالنصر، فيارب النصر لمصر دوما ودائما وأبدا، تعظيم سلام لجيش بلدي القوي العظيم الذي حرر الأرض ولرجاله البواسل الذين حاربوا فانتصرنا واستشهدوا فعشنا، وتحية لكل مصري يعشق هذا الوطن ويسعى لبنائه".



واختتم ببيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي قائلًا: "اليوم نَسود بوادينا ونُعيد محاسنَ ماضينا ويشيدُ العزّ بأَيدينا وطنٌ نَفديه ويَفدينا -أحمد شوقي".