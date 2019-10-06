مايا دياب في جلسة تصوير جديدة وسط البحر

خضعت الفنانة اللبنانية مايا دياب، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".



وتألقت مايا دياب بفستان أبيض قصير، وظهرت تجلس على كرسي وسط البحر، وبشعرها الأصفر المنسدل على كتفيها.



يشار إلى أن مايا دياب، كانت قد طرحت مؤخرًا فيديو كليب لأغنيتها الجديدة بعنوان "يابا يابا"، وهي من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

