خروج 1818 سجينًا من السجون فى عفو رئاسي بمناسبة نصر أكتوبر

تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 511 لسنة 2019، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر ممن تنطبق عليه شروط العفو، فقد انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1818 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.



كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 574 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.



يأتى ذلك فى إطار الحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والاهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى، والتى من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في مدارج المجتمع.