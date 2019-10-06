عودة إحسان عبدالقدوس بسينما زاوية في وسط القاهرة

تحتفل سينما زاوية بوسط القاهرة، بداية من 18 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، بمرور 100 عام على مولد الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس، وذلك من خلال عرض مجموعة من الأفلام التي كتبها.



ولعب "عبدالقدوس" دورا محوريًا في تشكيل الذاكرة الأدبية والسينمائية المصرية، من خلال تقديمه ما يقرب من 600 رواية وقصة قصيرة، تحولت 49 منها إلى أفلام.



ويتضمن برنامج الاحتفال، الذي يأتي بعنوان "سينما إحسان عبدالقدوس"، عروضا لمجموعة من أفلامه، وندوات بعد عدة عروض، بجانب عرض أفيشات الأفلام في السينما.



إحسان عبدالقدوس كاتب وروائي مصري، يعتبر من أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا في قصصهم الحب البعيد عن العذرية، وتحولت أغلب قصصه إلى أفلام سينمائية، ويمثل أدب إحسان عبدالقدوس نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية، إذ نجح في الخروج من المحلية إلى حيز العالمية، وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة.