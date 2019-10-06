انطلاق دوري الأكاديميات لكرة القدم بكفر شكر

انطلقت اليوم الأحد أولى مباريات دوري الأكاديميات لكرة القدم بإدارة كفر شكر علي ملعب كفر علي التابع لإدارة شباب كفر شكر وسط حضور مشجعي الفرق من رواد المراكز وأولياء أمور اللاعبين.



كانت المباراة الأولى بين فريق مركز شباب ميت الدريج (أ) ومركز شباب كفر علي (أ) والتي انتهت 2 1 لصالح فريق كفر علي.



والمباراة الثانية بين مركز شباب كفر علي (ب) وميت الدريج (ب) وقد انتهت 3- صفر صالح ميت الدريج (ب) والمباراة الثالثة بين ميت الدريج ( أ ) وميت الدريج ( ب ) وانتهت لصالح ميت الدريج( أ ) بنتجية 3 -1.



والمباراة الرابعة بين كفر علي( أ ) وكفر علي( ب ) والتي انتهت لصالح كفر علي ( أ ) بفارق أهداف 4 -صفر.



وأقيمت المباريات برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية وبتوجيهات ومتابعة الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.