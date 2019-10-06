فاينانشيال تايمز: إعادة محاكمة مسئولى "باركليز" فى قضية "أموال قطر"

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن ثلاثة من كبار المصرفيين السابقين في بنك "باركليز" البريطاني، يستعدون غدًا الاثنين، لبدء محاكمتهم الثانية أمام هيئة محلفين بشأن اتفافات سرية عقدها البنك البريطاني مع قطر في ذروة الأزمة المالية عام 2008.



ويواجه كل من: "روجر جنكينز" و"توم كالاريس" و"ريتشارد بواث"، تهمًا بارتكاب جرائم جنائية في أعقاب التحقيق الذي أجراه مكتب مكافحة الاحتيال الخطير بالمملكة المتحدة، الذي يعود إلى عام 2012، بينما ينفي المسئولون الثلاثة هذه التهم التي تصل عقوبتها لمدة 10 سنوات.



وذكر التقرير أنه تمت تبرئة جون فارلي، المتهم الرابع خلال محاكمة سابقة في يونيو الماضي بعد جلسة استماع في محكمة الاستئناف، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لباركليز في عام 2008.



وكان "فارلي" أول رئيس تنفيذي لبنك كبير في العالم يواجه هيئة محلفين بسبب الأحداث التي وقعت خلال الأزمة المالية، فيما أيدت محكمة الاستئناف حكم البراءة الصادر عن قاضي المحاكمة الأولى على أساس أن "فارلي" لم تكن لديه قضية للرد عليها، لأن مكتب الأمن العام لم يقدم أدلة كافية ضده.



ولجأ بنك "باركليز" إلى قطر والمستثمرين الآخرين مرتين في عام 2008 لتجنب خطة الإنقاذ الحكومية، فيما قال مكتب الرقابة المالية إن الصفقات الجانبية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني مع المستثمرين القطريين- بما في ذلك رئيس وزراء قطر آنذاك، حمد بن جاسم آل ثاني - لم يتم الكشف عنها بشكل صحيح.