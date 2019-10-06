عمرو موسي: الاحتفال بنصر أكتوبر واجب وطني

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن السادس من أكتوبر هو يوم نصر وطني مؤزر، يوم سعادة وفخار لمصر والمصريين والعرب أجمعين.



وأضاف أنه شهد أداء عسكري عظيم ساندته سياسة تميزت بالذكاء والدهاء، ودبلوماسية على أعلى مستوى من الاحتراف والمهنية؛ مع رصانة إعلامية استثنائية، شكلت جميعًا موقفًا وطنيًا مهيبًا استعاد الثقة والهيبة والاحترام لمصر.



وأكد أن الاحتفال بنصر أكتوبر واجب وطني، ويؤكد الحاجة لمراجعة شاملة لملف الحياة المصرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتقدم، وهو ماعلينا أن ننجح فيه. لا بديل عن ذلك؛ فنصر أكتوبر لا يصح أن يقف وحده!