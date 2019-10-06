وكيل تموين مطروح يتابع سير عمل موزعي أسطوانات الغاز والمخابز البلدية

أعلن المهندس السيد أحمد أبواليزيد، وكيل وزارة التموين بمطروح، عن أنه بناء على توجيهات محافظ مطروح تم تكليف كافة الأجهزة الرقابية ومديري الإدارات التموينية والمفتشين بالمرور على المخابز البلدية، حيث تلاحظ عمل كافة المخابز البلدية وإنتاج الخبز وتوزيعه بالبطاقات التموينية على السيستم، ولا يوجد أي مشاكل تعيق صرف المواطنين للخبز.



وتفقد وكيل تموين مطروح بعض مكاتب التموين ومراكز الخدمة التي تقوم بتقديم كافة الخدمات التموينية، ومتابعة قبول التظلمات التي ترد من المواطنين بخصوص المشاكل المتعلقة بالبطاقات التموينية.



كما تفقد عمل موزعي أسطوانات الغاز، مؤكدا أنه يتم الآن تغطية المحافظة بالكامل من مصنع تعبئة البوتاجاز بالمكس بالإسكندرية، نظرا لتوقف مصنع تعبئة البوتاجاز بمطروح عن العمل، وذلك لأعمال الصيانة التي تتم به، ولا يوجد أي نقص في المعروض أو أي مخالفات.