أسرار انتصار حرب أكتوبر وتفاصيل جديدة عنها في "90 دقيقة".. الليلة

يكشف الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" الفضائية، أسرارًا وحكايات خاصة وجديدة عن حرب 6 أكتوبر 1973، وذلك في حلقة خاصة للاحتفاء بالذكرى الـ46 ﻻنتصارات أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.



ويستعرض الإعلامي محمد الباز مجموعة من الأغاني التى تعرض لأول مرة عن انتصارات 6 أكتوبر، كما يستعرض مجموعة من الفيديوهات والصور والوقائع النادرة التى ترصد كيف حقق المصريون اﻻنتصار العظيم، وكيف خطط ضباط القوات المسلحة لمرحلة ما قبل المعركة وللمعركة وما بعد المعركة.



كما يكشف تفاصيل الحرب الجديدة على مصر، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في كلمته بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



كما يستضيف الإعلامي محمد الباز، محمد العسيري، رئيس تحرير جريدة "الدستور"، حيث يكشف تفاصيل وحكايات لأول مرة عن 6 أكتوبر، من خلال أبرز الأغاني التى تم إنتاجها وعرضها عقب النصر العظيم، وتفاصيل عن مؤلفيها ومغنيّها.

