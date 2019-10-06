العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف زراعى بالفرافرة

عثر الأهالي بمركز ومدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، على جثة مجهولة الهوية غارقة في مصرف زراعي بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة، وتم نقلها بواسطة سيارات الإسعاف إلي مشرحة مستشفي الفرافرة.



وتلقى اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية غارقة في مصرف زراعي بقرية النهضة بمركز الفرافرة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي وإخطار النيابة.



وتبين أن الجثة لشخص عمره 35 سنة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب الحادث.